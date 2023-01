Slavný seriál Dawsonův svět slaví pětadvacet let od své premiéry. Podívejte se, jak vypadají a co dělají jeho hvězdy

Kam se poděli herci ze seriálu? Profimedia.cz

Seriál o prvních láskách, ale také o hledání smyslu života. To byl Dawsonův svět, který sklízel velký úspěch, a tak se nakonec dočkal šesti sérií. A z herců, kteří do té doby nebyli příliš známí, udělal přes noc hvězdy. Podívejte se, co dnes dělají jeho hlavní hrdinové.