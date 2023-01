Vendula Pizingerová se pochlubila zadkem svého fešného manžela: Nad Josefem se rozplývá i Laffita

Vendula Pizingerová se pochlubila fešným manželem. Herminapress

Konkrétně se pochlubila statným a zcela nahým tělem svého manžela Josefa Pizingera, kterého cvakla nejen zezadu během otužování v zasněžené zahradě.

„Ze sauny rovnou do sněhu, a pak do bazénu. Já tedy jen do sněhu. Tedy kluci jsou otužilí,“ napsala Vendula k fotografiím.

„Jejda, vy máte hezkého muže, ach ta prdelka,“ vzkázala Pizingerové jedna z fanynek, se kterou další souhlasí. „Váš manžel má top postavu. To je chlap! Nechala jsem se unést,“ napsala další.

Úsměvný komentář zanechal i módní návrhář Osmany Laffita (57). "Konečně nějaká fotka, co stojí za to," uvedl.

Vendula Pizingerová je maminkou dvou synů. Staršího Jakuba, kterého přivedla na svět se zesnulým Karlem Svobodou (✝68), a mladšího Pepíčka, který se narodil do manželství s Josefem Pizingerem.

„Můj muž na začátku nevěděl, jestli by děti chtěl. A teď říká, že je to to nejhezčí, co ho kdy potkalo. Narodil se nám krásný zdravý kluk, který je chytrý, šikovný a zatím i hodně rychlý, takže maminku udrží déle v pohybu,“ svěřila se nedávno Vendula Pizingerová v pořadu Superchat. ■