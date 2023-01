Kylie Jenner po roce zveřejnila jméno syna a fanoušci jsou zmatení: Arabové se jeho významu vysmáli

Kylie Jenner Profimedia.cz

Kylie to se jmény zkrátka nevychází. S Travisem Scottem synka nejprve pojmenovali Wolf, po narození však jeho jméno změnili. Až nyní prozradili na co, a možná se teď mladá miliardářka tluče do hlavy, že si to radši nenechala pro sebe.

„Ehmmm, měl by někdo říct Kylie Jenner, že přejmenovala syna na Aire, což je v běžné arabštině výraz pro „můj penis“, nebo ne? No nic, pochybuju, že si toho někdo všimne, arabsky přeci mluví jen 415 milionů lidí,“ dobírala si Jenner na Twitteru novinářka Antoinette Lattouf.

„Nech ji na pokoji, čekám na díl Kardashianových, kde některá ze sester podotkne, že „malý Aire je už tak velký,“ reagoval jeden z uživatelů sociální sítě. „Ubohé dítě, zase ho budou přejmenovávat,“ podotkl jiný a další přidávali posměšné smajlíky a meme.

Než se provalil význam jména, mátla fanoušky značně i jeho výslovnost. Na to reagovala sama televizní hvězda s tím, že se Aire vyslovuje jako Air, tedy „ér“ (v angličtině vzduch pozn.).

Kylie sdílela podobu a jméno syna.

Uvidíme, co tedy čeká chlapečka za budoucnost. Jestli zmatek z další změny jména, nebo bude rodiče za výběr proklínat a raději se zemím, v nichž se hovoří arabsky, obloukem vyhne. ■