Tady se opalovala už před 14 lety na soustředění Miss: Aneta Vignerová vypadá v bikinách ještě lépe než tehdy!

Aneta Vignerová si užívá dovolenou Foto: se souhlasem A. Vignerové

Modelka Aneta Vignerová (35) sbalila kufry a vyrazila za sluníčkem. Cílem cesty byl hotel v Ras al Chaima ve Spojených arabských emirátech. Kdo by si myslel, že na dovolenou se synem Jiříčkem vzala nějakou známost, je na omylu. Doprovází je dlouholetý kamarád, kadeřník Dan.

Vtipné je, že zvolila hotel, kde už jednou byla, ale nepamatovala si to přesně. "Nebyla jsem si úplně jistá, ale ozvala se mi kamarádka, která tady se mnou byla v roce 2009 na soustředění Miss ČR. Takže je to legrace a nostalgie najednou," svěřila Super.cz. "Pocitově je tady tak třicet stupňů, je to tady krásné a klidné, není tady hlava na hlavě a Jiříček má dostatek prostoru," je s výběrem spokojená Vignerová.

Aneta tehdy poslední ročník soutěže krásy, kterou pořádal Miloš Zapletal, vyhrála. A o čtrnáct let později jako maminka dvouletého syna má figuru v bikinách snad ještě lepší než tehdy, jak můžete sami posoudit na fotografiích z její dovolené. ■