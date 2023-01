Seriál o vyměněných dětech pokračuje: Kukačky 2 trhají rekordy, ale diváci mají výhrady. Co ně říkáte vy?

Seriál Kukačky se vrátil na obrazovky druhou řadou. Michaela Feuereislová

Páteční večer přilákal k televizním obrazovkám diváky, kteří s napětím očekávali, jak bude pokračovat seriál Kukačky. První série příběhu o dvou vyměněných chlapcích trhala rekordy sledovanosti, i proto se Česká televize rozhodla natočit pokračování. A to ve stejném hereckém obsazení s výjimkou Jitky Čvančarové (44), kterou kvůli zlomené noze musela nahradit Eva Hacurová.

"Už v průběhu natáčení jsme se bavili o tom, že byl ten konec na pokračování tak trochu nachystaný, a návrat byl moc fajn. Trošku jsem se bála, že zapomenu, jak jsem Terezu hrála v první sérii, ale ta herecká paměť pomůže se do toho opět dostat," řekla Super.cz představitelka jedné z maminek, herečka Marta Dancingerová. Vedle ní se v seriálu opět objevuje Marek Adamczyk (35), druhý pár tvoří Sabina Remundová (50) a David Novotný.

Diváci jsou po shlédnutí prvního dílu druhé série převážně nadšení. "Hereckej koncert! Od všech. Úplně jsem zapomněl, jak je to boží, jakou to má atmosféru," zaznělo mezi reakcemi. "Skvělý scénář, režie, a všechno. Nikdo z nás sledujících snad ani nedutáme a jsme rádi, že jsme tuto situaci nemuseli zažít. O to víc, když v tom je na vině rodina," chválí divák i režiséra Bisera Arichteva.

Mezi ohlasy jsme objevili pouze jedinou výtku, k níž se řada diskutujících připojila. "Jen bych asi uvítala zopakování první série před novými díly, pro připomenutí," napsala divačka. "Já moc nemám ráda to dlouhé čekání na další řadu. Vždy skoro zapomenu a vyprchá to nadšení a vlastně ztrácím zájem dívat se dál. Ale snad se do toho dostanu," v podstatě s ní souhlasila další.

Jak se první díl druhé série Kukaček líbil vám, můžete hlasovat v anketě pod článkem. ■