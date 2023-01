Nejpružnější dívka světa láme rekordy: Když se prohne v zádech, lidé nevěří svým očím

Liberty Barros o svém talentu neměla dlouho ani ponětí... Profimedia.cz

Ve čtrnácti letech je Liberty Barros držitelkou několika zápisů v Guinnessově knize rekordů, přitom do roku 2017 neměla tušení, že má zvláštní pohybové nadání… K tomuto zjištění ji paradoxně přivedla zpěvačka Rihanna…

Rodačka z britského Leicesteru, která v současnosti pendluje mezi Londýnem a Cambridgeshire, se dostala do povědomí lidí začátkem roku svým vystoupením v pořadu Británie má talent. Na Instagramu ji i díky tomu v současnosti sleduje už přes sto tisíc lidí.

Liberty je přitom samouk a až do roku 2017 neměla o své mimořádné flexibilitě ani tušení. Jednoho dne si však vyzkoušela taneční pohyby Rihanny v jejím klipu Umbrella a náhodou zjistila, že ohne své tělo do úplného záklonu. Následně se vrhla do tréninků a i pět hodin denně dřela a cvičila svou flexibilitu. Netrvalo dlouho a dívka už ve svých deseti letech se svým uměním cestovala po světě. Liberty získala i několik nabídek od cirkusů, ale všechny odmítla.

Dívka je přesvědčená, že za svůj um vděčí i genetice. Její bratr je gymnasta a také její rodiče a sestra mají prý velmi dobrou pohyblivost. Ovšem když se prohne v zádech Liberty, lidem doslova padá brada. Slabší povahy prý dokonce odvracejí zrak. ■