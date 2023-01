Pokerová hráčka ze Survivoru nechala doma tuhle kočku: Veronica Biasiol se odhalila v sexy modelu, předtím randila s muži

Veronica Biasiol zvolila odvážný model. Michaela Feuereislová

Bára už odletěla do Dominikánské republiky, takže infuencerka a modelka Veronica Biasiol zůstala doma sama. Ale i když se jí stýská, tak v koutě se slzami v očích nesedí. Spolu s dalšími známými tvářemi přijala pozvání na velkou Playboy párty, kam se vyfikla do velmi odvážného modelu a pánové na ní mohli oči nechat.

Veronica ostatně před Bárou randila s muži. "Myslím, že jsem to celoživotně měla tak jako napůl. A vždycky pro mě bylo důležité to, jak se cítím. A vedle Báry se cítím skvěle, tak nemám důvod to měnit," řekla Super.cz, když byly s Mlejnkovou intenzivně spolu a pořídily si i společné bydlení. ■