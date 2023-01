Charlotte Štiková zhubla neskutečných 60 kilo. Na večírku si ji pletli s Playmate

Charlotte Štiková se ukázala po delší době ve společnosti. Michaela Feuereislová

„Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se Charlotte pro Super.cz s tím, že v době, kdy byla baculkou. měla problém i s běžným pohybem.

„Už jsem nechtěla ztrácet své mládí v tak šíleném těle. Člověk se pořád schovává a už jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Vyčerpával mě každý pohyb,“ prozradila půvabná blondýnka.

Dnes už je Charlotte se svým tělem konečně spokojená a po delší době se ukázala ve společnosti. Konkrétně navštívila Playboy párty, kde byla po razantním zhubnutí lehce přehlédnutelná.

Charlotte se oblékla do obtáhnutého sexy outfitu, ke kterému zvolila výrazné černé líčení a v kombinaci s její platinovou hřívou mohla kdekomu připomínat Playmate. Podívejte se, jak to sestře Ornelly Kotkové slušelo. ■