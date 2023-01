Egypťané se nestačili divit. Sexy Mottlová si užila dovolenou na maximum

Bára vystavila své tělo slunečním paprskům. Foto: se souhlasem B. Mottlové

„Je fakt, že jsme měli moc príma hotel, kde byli samí důchodci a já s přítelem, a tak to bylo takové veselé a víš, jak to je, člověk to tak nevnímá, chce si udržet pohodu a ne čeřit vody,“ svěřila se Super.cz Bára se smíchem.

Je tedy jasné, že místní se nemohli na tuto sexbombu vynadívat. My jsme si s Bárou povídali na akci, kterou moderovala, a bylo jasné, že si na dovolené krásně odpočinula. „No bylo to báječných 10 dní. Myslím, že jsem si to zasloužila, protože prosinec byl náročný. Tentokrát jsem totálně vypnula, skoro jsem nebyla na telefonu na signálu a bylo to naprosto báječné."

Aby si udržela barvičku, bude muset jít tato atraktivní blondýnka v Praze do solária. „Dneska jsem nad tím právě přemýšlela, že je mi to líto, že do nějakýho dubna, kdy se člověk bude moct začít trochu opalovat, tak to moje opálení asi úplně nevydrží, tak asi to budu trochu polaďovat,“ doplnila během rozhovoru. ■