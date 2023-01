Shakira si na balkon vystavila děsivou čarodějnici: Poslala tím jasný vzkaz naproti bydlící ‚tchyni‘

Čarodějnice na balkoně zpěvaččina domu se dívá přímo do oken její tchyně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Shakira (45) bez servítek pokračuje v odvetě za to, že ji opustil dlouholetý partner a otec jejích synů Gerard Piqué (35). Po nedávném uveřejnění písně Out of Your League, kde se navážela do Piquého i jeho nové mladé přítelkyně Clary, je tady další drsný krok kolumbijské hudební ikony.