Přírodou obdařená herečka Ward (45) předvedla chabý pokus o ‚Základní instinkt‘ na tiskové konferenci

Maitland Ward Profimedia.cz

Pětačtyřicetiletá Ward měla na konferenci projev na téma média a porno průmysl a i když byla na své poměry oblečená velmi střídmě, přeci jen si neodpustila vyzývavý moment, kterým se proslavila Sharon Stone ve zmiňovaném snímku z roku 1992, v němž si střihla hlavní roli s Michaelem Douglasem. Na rozdíl od své daleko slavnější kolegyně na sobě ale Maitland zřejmě měla spodní prádlo.

Ward se celé roky snažila prorazit v Hollywoodu, ale bohužel na to šla dost svérázným způsobem, kdy ukazovala na počkání, co se dalo. Nechala se zároveň fotit odhalená a v choulostivých pózách, jen aby se o ní psalo a ona se dostala opět do povědomí lidí. Není proto divu, že se nakonec v roce 2019 raději rozhodla prorazit v jiném oboru... ■