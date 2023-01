Jasmina Alagič razantně změnila účes: Prozradila recept na nehasnoucí vztah s manželem Rytmusem

Jasmina Alagič promluvila o vztahu s Patrikem Vrbovským. Profimedia.cz

„Cítím se super. Přiznám se, že když jsem šla ráno z domu, tak jsem to absolutně neplánovala, ale už delší dobu jsem byla z té blond otrávená,“ uvedla Jasmina ke snímku, na kterém ukázala fanouškům výsledek kadeřnické práce.

Říká se, že když žena chce změnit nějaké věci ve svém životě, pak změní účes. To ovšem neplatí v případě Jasminy, tedy alespoň pokud jde o život soukromý, ve kterém je velmi šťastná.

S manželem Patrikem Vrbovským (46) patří mezi nejoblíbenější páry nejen na Slovensku, ale také v Česku. Pomyslná vztahová jiskra se jich drží i po letech společného soužití a fanoušci se často ptají, jaký je vlastně recept na spokojený a harmonický vztah. Tohle je Jasminina odpověď.

„Řeknu pouze svůj názor. Každý s ním nemusí samozřejmě souhlasit. Víte, co je podle mě největší chyba u lidí? Že přestanou dělat všechny ty krásné věci jako na začátku. Že dovolí prvnímu ohni, aby vyhasl, protože je to tak OK. Ho*no! vášeň, láska, jiskra, ať stále hoří. Nikdy se nezačněte na druhého koukat jako na samozřejmost, kterou není potřeba dobíjet. Nepřestaňme se o sebe starat jen proto, že jsme například ‚svatebně pojištění‘ a jiné bláboly, které poslouchám. Nepřestaňme se hádat a potom udobřovat, dokazovat si lásku a bavit se o ní, protože pak to začne být stereotyp, který je nuda,“ popsala na sociální síti moderátorka recept na vztah s otcem svého synka Sanela.

„Já jsem typická balkánská horkokrevná drama queen, ale když pro mě nechceš umřít, já s tebou nechci žít a naopak,“ píše Jasmina, která zároveň chápe, že jdou i lidé, kteří chtějí mít jistotu a klid v podobě přátelského vztahu.

„Do té doby toužím po obrovské zamilovanosti, jako když vás na diskotéce na táboře vzal ten kluk na ploužák a vy cítíte ohňostroje, to chci,“ uzavřela. ■