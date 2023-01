Že by na něj dolehla krize? Zákazníci načapali hollywoodského krasavce Bena Afflecka, když obsluhoval ve fastfoodu

Ben Affleck obsluhoval ve fastfoodu. Profimedia.cz

Že by slavný herec, režisér a scenárista Ben Affleck neměl do čeho píchnout a na živobytí si musel vydělávat prodáváním rychlého občerstvení? To by se asi jeho manželce Jennifer Lopez (53) moc nelíbilo. Celá akce proběhla v rámci natáčení reklamy slavného řetězce, ve které budou účinkovat oba manželé.

Překvapení z obsluhujícího herce bylo ale nicméně skutečné. Zákazníci opravdu nevěděli, že 10. ledna u okýnka v Massachusetts jejich objednávku přijme právě tento držitel Oscara s úsměvem na rtech. Podle Lisy Mackay byl Ben velmi vtipný a pohotový, když si u něj ten den objednala kávu. Svůj zážitek také zvěčnila svým mobilním telefonem a umístila na sociální síť.

Jednou z dalších zákaznic pak byla i sama JLO. Pro tu ale samozřejmě totožnost prodávajícího překvapením nebyla. A podle dřívějšího vyjádření Bena Afflecka v tomto případě určitě nepůjde o reklamu, kterou hvězdy dělají jen pro peníze. Herec je totiž rodák z města Cambridge v Massachusetts a kávu od tohoto řetězce prý miluje. ■