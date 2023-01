Jejich dvojčata ve stopách rodičů nejdou: Neuhodnete, co studují dcery Daniela Landy a jeho ženy Mirjam

Mirjam Landa promluvila o dcerách Super.cz

"S Danem jsme na sebe měli hodně času, pomáhala jsem mu v jeho aktivitách, ale chodili jsme také po nocích tajně do hospody. Bylo to super. Vlastně jsme si to užili," popsala Mirjam vlastně druhé líbánky. "I když i s dcerami. Protože holky už jsou sice velké, ale pořád nám nedají pokoj," smála se režisérka, která aktuálně pro divadlo Kalich připravuje novou verzi Landova muzikálu Tajemství a hledá pro něj mladé zpívající herce a herečky.

O jejich dcery, tedy o ty mladší, v žádném případě nepůjde. V úvahu by připadala jen nestarší Anastázie, která vystudovala herectví a s tátou občas zpívá. "Říká ale, že není zpěvačka. A chce jít minimálně na půl roku do Francie. Tam je to otevřené," krčila rameny Mirjam.

A co dělají mladší dcery? "Jedna studuje ekonomiku a druhá dělá truhlářství a má docela velké plány, co chce dělat. To, pro co se rozhodly, mi přijde dobré," domnívá se třiapadesátiletá režisérka, s níž jsme v našem videu probrali i tematiku stárnutí. ■