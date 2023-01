S kolegou se nepáral: Eddie Murphy si při přebírání ceny rýpnul do Willa Smithe a jeho facky na Oscarech

Eddie Murphy si při děkovné řeči rýpnul do Willa Smithe Profimedia.cz

„Jsem v tomhle byznysu 46 let a z toho 41 let u filmu. To je dlouhá doba a já si jí nesmírně vážím,“ zahájil řeč, o které všichni předpokládali, že bude mít hlubší smysl.

Následovaly díky jeho partnerce Paige Butcher, jeho 10 ratolestem a lidem, s nimiž v průběhu let spolupracoval. „Zakončím to jednoduchou radou pro mladé začínající umělce a snílky, kteří tu dnes večer jsou. Je to ultimátní návod, jak dosáhnout úspěchu, prosperity, dlouhověkosti a klidu. Je to velmi jednoduché, řídím se tím celý život.“

„Plaťte daně, hleďte si svého a neberte si jméno manželky Willa Smithe do svý zas*aný huby!“ vyjmenoval své rady nad zlato a sklidil potlesk od publika.

V pořadí třetí rada byla citací samotného Smithe, jenž po facce, kterou uštědřil Rockovi na Oscarech, dosedl zpátky do publika a zařval na kolegu: „Neber si jméno mojí ženy do svý zas*aný huby.“ Takhle hrubě reagoval na vtip, co Chris Rock utrousil na adresu jeho ženy Jady Pinkett Smith.

Murphy byl v minulosti šestkrát nominován na Zlatý glóbus, nominaci za muzikál Dreamgirls dokonce proměnil. Cenou Cecil B. DeMille Award byli v minulosti ocenění například George Clooney, Jane Fonda, Morgan Freeman, Oprah Winfrey, Harrison Ford, Jodie Foster, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams, Tom Hanks a další. ■