Proč už ho nechtějí na obrazovce? Nikoho jsem neurazil, tvrdí charismatický gynekolog Kroupa z Ordinace

David Suchařípa se přestal objevovat na obrazovce Super.cz

Naposledy jsme se potkali, když zpíval právě roli Osudu v Krysaři Daniela Landy. "Mým cílem není být muzikálovým hercem, ale když majitel divadla Kalich Michal Kocourek přišel s tím, že by chtěl, abych ztvárnil tuhle roli, pečlivě jsem si to poslechl, zkusil si ty písničky zazpívat a zjistil jsem, že to dám a nebude to ostuda," vysvětloval.

A během rozhovoru jsme se dostali právě i k jeho dlouhotrvající absenci na obrazovce. "Je to zvláštní a není to moje rozhodnutí. Sám si kladu tu otázku, jak se to vlastně stalo. Byl jsem zvyklý, že tu práci dělám pro různé televize, seriály, filmy celkem pravidelně. A zničehonic nabídky nepřicházely, sám nevím, co se stalo," řekl Super.cz s tím, že žádného průšvihu si není vědom.

"Ptáte se dobře. Prostořeký jsem. Ale fakt si nejsem vědom, že bych udělal nějaký průšvih, nic špatného jsem neudělal, nikoho jsem neurazil. Opravdu nevím," krčil rameny. "Běží nějaké starší věci, které televize opakují. A chystáme něco na tento rok. Jde o pořad o autech, který už předloni běžel na ČT 2. Pokud schválí pokračování, budu velmi rád, protože se na tom můžu podílet i autorsky," uzavřel. ■