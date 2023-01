Colin Farrell vysekl poklonu sexy kolegyni Aně de Armas: Ten po ní jel přímo na jevišti, mají jasno fanoušci

Colin Farrell krásné kolegyni velmi zalichotil. Profimedia.cz

„Ano, myslím, že jsi v Blondýnce byla úchvatná. Ten večer, co jsem to zhlédnul, jsem plakal, dokud jsem neusnul,“ vzdal v přímém přenosu hold kubánské herečce za ztvárnění Marilyn Monroe.

A diváci na Twitteru si z jeho slov rychle vyvodili závěry. „Zkusil to na ni přímo na jevišti? Respekt,“ vzkázal jeden z komentujících. „Ten tedy neztrácí čas,“ tleskal další. „Udělal, co bychom udělali všichni. Měl jedinou šanci to na ni zkusit. A využil ji naplno,“ souhlasil další.

A podle toho, jak se Ana de Armas culila, když jí Farrell vysekl poklonu, by se dalo usuzovat, že to herci dobře vyšlo.

Stejně jako s hlavní rolí ve Vílách z Inisherinu. U kritiků to vyhrál na plné čáře a posbíral za ni už nespočet cen. Při natáčení se navíc opět shledal před kamerou s Brendanem Gleesonem, kolegou z filmu V Bruggách. Úspěch prý ale nečekal.

„Když točím filmy, nikdy nečekám, že budou mít u diváků úspěch. Pokaždé mě to pak šokuje. Je to děsivé, co se v posledních měsících odehrává. A vzrušující zároveň,“ dodal k filmu během děkovné řeči. Nezbývá než si počkat, jestli se za něj dočká třeba i nominace na Oscara. ■