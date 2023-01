Oceněná „Stiflerova máma“ Jennifer Coolidge opět všechny odrovnala děkovnou řečí: Režiséra dohnala k slzám

Jennifer Coolidge Profimedia.cz

„Díky, díky moc. Opravdu to pro mě hodně znamená. Děkuji. Můžu si to odložit, že jo? Víte, neposiluji, takže to neudržím příliš dlouho,“ pobavila hned v úvodu, když svou sošku odložila na zem přímo na jevišti.

Watch Jennifer Coolidge make ‘White Lotus’ creator Mike White cry during her epic #GoldenGlobes acceptance speech for Best Supporting Actress in a TV Limited Series pic.twitter.com/b4e7eytVrN — NowThis (@nowthisnews) January 11, 2023

„Na Emmy jsem to nestihla, ale chci říct Miku Whiteovi, že jako malá jsem měla nejrůznější sny, které se v průběhu života rozplynuly. Ať už jsem se třeba chtěla stát královnou Monaka, jak stárnete, dojde vám, že se to nesplní. Ale ty, Miku, jsi mi dal naději. Nový začátek. A kdyby tohle byl konec, změnil jsi mi život na milion způsobů,“ vzdala hold tvůrci seriálu, který slzel, když ho zabraly kamery, jak můžete vidět ve videu výše.

„No vážně, sousedi se mnou mluví a tak. Nikdy mě nepozvali na žádný večírek v sousedství a teď mě zvou všude, a víš, je to díky tobě,“ dodala. „Pokud ho neznáte, Mike White se zajímá o svět, záleží mu na lidech, na jeho přátelích, kterým se nevede dobře, na zvířatech, a je to zkrátka jeden z nejlepších lidí na světě. Prodlužuješ lidem životy,“ nešetřila chválou Coolidge.

Herečka, která si už v září odnesla za roli cenu Emmy, také neopomněla poděkovat tvůrcům, s nimiž v průběhu let pracovala, a kteří ji, dle jejích slov, „drželi herecky při životě“ malými ale zapamatovatelnými rolemi, které z ní udělaly hvězdu.

A nezapomněla ani na sérii Prci, prci, prcičky, která ji proslavila a ze které prý „vydojila, co se dalo.“ „Ale kdyby mi zase zavolali, bez váhání do toho jdu znovu,“ doplnila k roli Stiflerovy mámy.

Coolidge sklízí za Bílý lotos velké úspěchy, pravděpodobně jde o její životní roli, i když ji nejprve ani přijmout nechtěla. Nabídka totiž přišla v covidovém období, kdy se z depresí přejídala a dost přibrala. Kamarádka ji nakonec přesvědčila, a tak na roli kývla. A skutečně neprohloupila. ■