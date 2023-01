Polonahou fotku smazali, pochlubili se láskou. Zamilovaná Eva Decastelo po boku Tomáše Třeštíka jen září

Eva Decastelo a Tomáš Třeštík Michaela Feuereislová

„Tak děkujeme! Děti v pubertě a jejich spolužáci ocení polonahou fotku matky, a hlavně ty ‚zábavné‘ komentáře obdivovatelů z milosti,“ napsal scenárista ostře. Od té doby se sympatický pár chlubí už jen decentnějšími záběry. Na jednom z nich z obou doslova sálá zamilovanost a je vidět, že si pobyt v exotické destinaci nadmíru užívají.

„Krásní jste, je vidět ta zamilovanost, Tomášovi svítí šíleně ty jeho zamilované oči,“ chválila krásný pár jedna z jejích fanynek. „No snad to ex schválí tuhle fotografii,“ dodala další, která narážela na zmíněný nesouhlas Reného Decastela. Samotná moderátorka bere všechno s nadhledem.

„Neříkám nic, byl skvělý manžel, je skvělý chlap a je to úžasný táta. To je vše, co k tomu řeknu,“ řekla nedávno během živého vysílání. ■