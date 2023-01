Slzy i smích. Ewa Farna a Mirai Navrátil dojemně zavzpomínali na zesnulého zpěváka Davida Stypku

Ewa Farna a Mirai Navrátil vzdali hold Davidu Stypkovi. Profimedia.cz

„Vždycky když to skončí, tak si člověk říká, proč to dělá, páč toho stresu, co za tím je, je dost, ač tak třeba na lidi v publiku nepůsobíme. Včera ale nebylo těžké si odpovědět a dávalo to všechno smysl,“ nechal se slyšel Mirai, který měl na ruce dokonce Davidův prsten.

Krásný okamžik prožívala i oblíbená zpěvačka, která dodnes nemůže uvěřit, že David nakonec podlehl rakovině slinivky břišní, kterou zkomplikovala nákaza covidem. David byl jediný interpret, se kterým má Ewa dva duety. „David mě k tomu přizval, a neumím si představit, že bych někomu kývla dvakrát na duet, ale David byl prostě David,“ svěřila se nedávno zpěvačka.

I dnešní večer bude pro Miraie a Ewu opět emotivní. Stejný koncert na památku Davida Stypky je čeká ještě dnes večer. ■