To tady ještě nebylo: Lucie Vondráčková hraje muže, roli vyfoukla jinému herci. Takhle vypadala jako chlap

Lucie Vondráčková hraje muže Super.cz

Když nás pozvala do divadla Semafor na představení Felix Holzmann a host, opravdu jsme nečekali, že se převtělí i do mužských rolí, které původně se Šírem hrál kolega Mirek Reil. "On měl většinu scének s muži a říkali jsme si, že by byla škoda, kdybych tam byla jen na tu jednu, kterou už jsem hrála," vysvětlovala. Představení se hrálo na zkoušku, zda se bude opakovat, se zatím rozhoduje.

Lucka musela mít ve scénkách hlubší hlas, z doktora Votočka v původní scénce se tak například stal doktor Vondráček. "Bavilo mě to, ale pro mě to spíš byla taková výpomoc kamarádům," upřesnila. Že by z ní měl radost Reil, jemuž "ukradla" kus role, se ale tak říct nedalo. "Sebrala mi prostě práci, ale byl to naprosto důstojný zástup. Tak prostě nebudu mít, budu ji mít jinak nebo jinde," snažil se žertovat.

V našem videu jsme toho rozebrali víc. Mimo jiné to, že jde vlastně o takového Shakespeara naruby, kdy kdysi hrávali ženské role muži. "Myslím, že nastal čas, aby to bylo naopak a ženy hrály mužské role," uzavřela se smíchem Vondráčková. ■