Hezoun z Ulice a O mě se neboj Václav Matějovský. Přítelkyně mu dala rozkaz, aby ji nezapíral

Po odvysílání zmíněného seriálu Vašek na sociálních sítích dostává nejrůznější nabídky: „Teď mě nedávno zrovna někdo označoval na jedné konverzaci, kde si psaly dvě holky a psaly tam, že si přejí, abych přišel a zazvonil u nich doma. A ptaly se, jak mě mají přimět, abych přijel a zazvonil. Ale to ještě teda nedělám.“

Humor Vaškovi nechybí, ani v případě toho, že mu píšou i muži a zvou ho na rande. „Asi taky, což je samozřejmě příjemnější a na ty chodím,“ vtipkoval během rozhovoru.

To, jestli má, nebo nemá přítelkyni, dlouho tajil. V našem vysílání se na toto téma rozmluvil, a to hlavně z jednoho jediného důvodu. „Já o soukromí moc nemluvím a teď při jednom rozhovoru se mě na to ptali a já jsem řekl, že tohle nemůžu potvrdit ani vyvrátit, a pak to četla moje přítelkyně a řekla mi "vole, jestli mě zase zapřeš, tak končíme,“ svěřil se smíchem Vašek a potvrdil tak, že je šťastně zadaný.

Před třemi lety také šokoval na Instagramu, kde přidal fotografii, na které je nahý ve studiu rádia Fajn, kde moderuje. „Ani nevím, jak to vzniklo, chtěl jsem fotku na Instagram a místo toho, abych se fotil v legínách v tělocvičně, jako to dělá většina influencerek, tak jsem se svlíknul celý. Nemělo to žádný myšlenkový pochod,“ doplnil se smíchem Václav Matějovský.

A jak tedy herec vnímá nahotu? Přijal by roli, kde by se musel na kameře ukázat úplně nahý? To se dozvíte ve videu nahoře a Superchat také můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích. ■