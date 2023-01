Velký návrat Evy Burešové do seriálu ZOO: Prozradila, jaké změny fanoušky čekají

Eva Burešová Herminapress

Herečka Eva Burešová (29) se vrací do seriálu ZOO. Natáčení přerušila před porodem svého druhého syna Tristana Williama a kvůli následným mateřským povinnostem.

Jenže čas utekl jako voda a krásná herečka se opět vrací do role Viky i s drobnými změnami.

„Ano, vrátila jsem se domů. A jsem hrozně ráda, že jsem zpátky. Teď jsme měli zkoušku kostýmů, které se musely změnit, protože moje postava se změnila. Nemyslím tím postavu Viky, myslím mou postavu,“ svěřila se dvojnásobná maminka pro Showtime s tím, že před návratem na plac bylo nutné pozměnit také šatník.

„Chtěli jsme to trošku obměnit. Přece jenom má Viky už miminko, tak se jí změnil šatník, ten můj reálný se taky dost změnil, tak se mají diváci na co těšit,“ prozradila partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta, která se těší nejen z návratu do seriálu, ale také přízně fanoušků.

„Samozřejmě mi to udělalo obrovskou radost, že mi lidi psali, kdy už se vrátím, a že se jim po Viky stýská. Mně se po ní taky stýskalo, ona byla přece jenom jiná než všechny ostatní postavy,“ dodala Eva Burešová. ■