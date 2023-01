S občanskou angažovaností si dal během prezidentských voleb pauzu: Je ostuda, když bard podporuje kandidáta, říká Dan Landa

Daniel Landa se do voleb nemíchá. Super.cz

Probírali jsme, že se sám už asi ve čtyřiapadesáti nepřekoná a žádné jeho dílo zřejmě úspěšnější nebude. "Nic lepšího asi nestvořím. Nechávám to volně plynout a pak jsem rád, že ze mě vypadne jedna písnička za nějaké období. Tehdy to ze mě padalo úplně jinak. To mládí má drive. Pokročilejší věk má zase určitý mír, myslím v duši, protože venku není. Nechce se vám furt něco někomu říkat, písněmi. Šetřím s tím. Ale bude nová deska, kterou sice shromažďuji déle, ale bude poměrně ostrá a určitě bude v první půlce letošního roku," ujistil nás Dan.

Probrali jsme s ním i jeho občanskou angažovanost, ze které slevil. "Neuvěřitelně mě naštvalo, co si dovolili politici k občanům, vadily mi lži a protiústavní věci. Ale fakta jsem nezpochybňoval. To mě vyhnalo ven," upřesnil své aktivity během covidu. "Problémy, které jsou dnes, jsou ryze politické, které by měli řešit politici. Mělo by se to řešit volbami. Tím můj aktivismus končí a mohu se jen modlit, aby lid vybral politiky, kteří budou kopat za něj," míní.

Sám se v rámci mediální podpory nepostavil za žádného z prezidentských kandidátů. "Když bard podporuje nějakého kandidáta, je to ostuda, je to divné," vysvětlil. To, že to dělají jeho kolegové z branže, ale neodsuzuje. "Je to jejich věc, když se motají do volby politika. Ale já jsem z Vyšehradu, vyšehradský bard, tedy výše hradu, a motat se do toho nebudu. Doufám, že si lidi vyberou někoho, kdo jim bude konvenovat, nebude taková tragédie. Víc s tím dělat nehodlám a nebudu," odpověděl razantně.

V našem videu nám také prozradil, že vedle hudby se nyní začal věnovat také létání. Zatím má pilotní průkaz, zvládá ultralight, ale má v plánu pokračovat k devítimístným vrtulovým letadlům. ■