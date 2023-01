Jiřina Jirásková nechtěla hrát ve Slunce, seno, erotika. „Fekální“ komedie jí nevoněla

Jiřina Jirásková Foto: Petr Horník, Právo

Byla sice drobounká, ale rozhodně nepřehlédnutelná. Jiřina Jirásková (✝81), od jejíhož úmrtí uplyne právě deset let, se uměla ozvat nejen na jevišti nebo před kamerou, ale když bylo třeba, tak i na veřejnosti. Kvůli svému ostrému jazyku si tak nadělala i spoustu nepřátel.

Jinak to byla nesmírně elegantní dáma, která dokázala stárnout přirozeně a s velkou grácií. Stejně jako s neodmyslitelnou cigaretou byla spojena i s pražským Divadlem na Vinohradech, do jehož angažmá nastoupila již v roce 1951, a v letech 1990-2000 působila dokonce jako jeho ředitelka.

Na divadelních prknech ztvárňovala Jirásková obvykle velké charakterní role, přičemž největší devízou jejího hereckého projevu byl hluboký hlas a chladné vzezření. Na romantické hrdinky neměla podle svých slov postavu ani naturel. Televizní diváci ji mají spojenou především s postavou Hany Bornové ze seriálu Sňatky z rozumu (1968) nebo Elizabeth Anny Marie, hraběnky z Lansdorfu a ze Scheinbergu z dramatu Zámek v Čechách (1993). Ti filmoví si ji zase pamatují jako afektovanou Marcelu z komedie Světáci (1969), dobrosrdečnou zdravotní sestřičku Babi z filmu Sestřičky (1983) či jako workoholickou primářku Venclovskou z dramatu Fany (1995).

Pro dobrotu na žebrotu

Ovšem největší filmovou slávu jí zajistil Zdeněk Troška (69), který ji obsadil do své letní trilogie Slunce, seno… (1983, 1989, 1991). A právě řídicí Hubičková „převálcovala“ s přehledem všechny její filmové role, což Jirásková nesla velmi těžce.

Při natáčení posledního dílu Slunce, seno, erotika chtěla dát dokonce Troškovi košem a nechala se slyšet, že nemá zapotřebí hrát v nějakých „fekálních“ komediích. Tehdy tak nějak „pozapomněla“, že v dobách, kdy byla u komunistů na černé listině a nesměla filmovat, to byl právě Troška, který jí podal pomocnou ruku.

Aby ji vůbec mohl prosadit do prvního dílu Slunce, seno, jahody, musel režisér vymyslet lest. Oficiálně si do role řídící Hubičkové nechal schválit Laďku Kozderkovou (†37), s níž se ale domluvil, že na poslední chvíli „onemocní“ a Jiráskovou pak navrhne jako nouzové řešení s tím, že léto tráví v Malenicích, které leží kousek od Hoštic.

Spolupráce na třetím dílu nebyla vůbec jednoduchá. Jirásková odmítla jet kvůli horku do Itálie a vymínila si, že na place stráví maximálně tři dny. Muselo se improvizovat, a tak postava Vendy Hubičkové dostala sádru a k moři místo ní odcestovala její filmová sestra Jaruška v podání Jaroslavy Hanušové (✝66). Postoj Jiráskové se nelíbil ani Heleně Růžičkové (†67), která její obstrukce považovala za velký podraz na režiséra.

S osudovým mužem na psí knížku

Více než barvité byly i hereččiny vztahy s muži. K jejím prvním velkým láskám patřili režisér Miloš Forman (✝86) nebo herec Vlastimil Brodský (✝81), se kterým měla dokonce stanout před oltářem. „Bróďa“ ale nakonec ze svatby elegantně vycouval a vymluvil se na nemocnou babičku. Jirásková jeho kopačky vzala sice navenek s nadhledem, ale podle kolegů se jí dotkly, protože na odmítnutí nebyla zvyklá.

Hereččiným jediným manželem byl kolega Jiří Pleskot (✝76). Jenže mu zahnula s hercem Jiřím Valou (✝76) a bylo po manželství. Jejím životním partnerem se pak stal režisér Zdeněk Podskalský (✝70). Žili sice každý zvlášť – Podskalský na Malé Straně a Jirásková na Vinohradech, a dokonce i v letním domě v Malenicích měli každý svou místnost, ale toto uspořádání jim oběma vyhovovalo. Možná i proto jejich vztah vydržel 27 let až do režisérovy smrti. Jirásková ho přežila o dvacet let a dnes jsou oba pochováni na malenickém hřbitově. ■