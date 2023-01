Martině Pártlové je z vraždy v Krkonoších k pláči: Matka Adámka (✝3) udělala nejhorší a neomluvitelnou věc

Martina Pártlová Herminapress

Smutný příběh zasáhl i několik známých osobností. Některé z nich pak sdílely své pocity na sociálních sítích. Po herečce Evě Burešové (29) zanechala status i zpěvačka Martina Pártlová (43), která věnovala několik slov i věčných haterům.

„Taky na to myslím od rána do večera, jako 99 % z vás. A čím víc se o tom dozvídám, tím víc si to všechno bohužel dokážu líp představit. Je neuvěřitelný, jak ani v téhle situaci, nedokážou FB komentátoři držet zpátečku a musí se nechutně vyjadřovat k takový tragédii,“ napsala oblíbená zpěvačka na Instagram se slovy, že na tento tragický příběh z hlavy možná nikdy nedostane.

„Já bych chtěla jen říct, že je mi nesmírně líto všech, kterých se to dotýká mnohem víc. Je mi líto otce Adámka, ať už vztah s jeho matkou byl jakýkoliv. Komu jinýmu by mělo dítě bezmezně důvěřovat než svojí mámě. Každý den mi ta představa vhání slzy do očí. Stella je moje všechno a radši bych umřela, než aby se stalo něco jí."

"Ať už měla matka Adámka jakýkoliv problém, za mě udělala tu nejhorší a neomluvitelnou věc, kterou mohla. Myslím, že na tuhle malou dušičku nezapomeneme nikdo už do konce života,“ dodala Martina Pártlová, která si raději vypnula komentáře, aby se u příspěvku nesemlela diskuze jako u jiných osobností. ■