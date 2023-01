Z nepovedeného tetování Wednesday Addams je hit internetu: Vypadá spíš jako malý Samuel L. Jackson, píší lidé

Wednesday v podání Jenny Ortegy Profimedia.cz

Pokaždé, když se nějaký film nebo seriál stane hitem a jeho postavy se těší obrovské popularitě, roztrhne se pytel s fanoušky, kteří si zkrátka nemohou pomoci a musí si své oblíbence nechat vytetovat. Nic proti tomu, ovšem pokud vám má ozdoba na kůži zůstat navždy, je radno vložit důvěru do rukou umělce, který přesně ví, co dělá. Majitel tetování hlavní hrdinky Wednesday ze stejnojmenného seriálu, ze kterého se nyní stal virál, to nejspíš tolik nepromyslel.