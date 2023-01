Těhotná Agáta prozradila jméno, které mají s Jaromírem Soukupem vybrané pro dceru. Co na něj říkáte?

Agáta Hanychová Foto: Petr Kozlik

Agáta je, stejně jako její maminka, známá tím, že dávají velmi netradiční jména. Z minulých vztahů má influencerka jedenáctiletého syna Kryšpína a pětiletou dceru Miu. Jak se bude jmenovat její druhá dcera? "V tom máme jasno. Máme vybrané jméno Rozárka," řekla Super.cz Agáta.

A co kdyby se náhodou její gynekolog spletl a byl by to kluk? "Pro kluka nemáme žádné jméno. Prostě to bude holčička," dodala s úsměvem Hanychová, která se momentálně snaží dát zdravotně do pořádku. Leží doma se zápalem plic. ■