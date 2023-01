Sestra fotbalisty Schicka je dva měsíce po porodu na své váze, ale už dře v tělocvičně. Všechno se to třese, a to nechci

Kristýna Schicková Super.cz

"Na to, jaký jsem měla první hororový porod, tento byl úplně za odměnu. I mě to celkem bavilo. Fakt to byla krása," řekla Super.cz maminka synů Eliota a Liama.

"Cítím se dobře, neměla jsem v šestinedělí ani žádné divné emoční stavy, vrhla jsem se do práce po hlavě," prozradila na otevření nového obchodu se sportovní módou.

Kristýna je zpět ve formě. Všechna těhotenská kila jsou pryč. Sama ale říká, že nyní potřebuje hlavně zpevňovat. "Jsem sporťačka. Miluju pilates, barre. Nemám nic zadarmo. Vše je odříkání, těžká dřina. V novém roce do toho pořádně šlápnu. Nemám diastázu, není v tom problém Potřebuju pořádně zpevňovat. Mám ochablé břišní svalstvo, šíleně mě bolí záda. Všechno se to třese. Na prádlo a plavky se necítím. Že bych chodila plavkové přehlídky, na to bych si netroufla," dodala sestra fotbalisty Patrika Schicka. ■