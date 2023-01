Hvězda skupiny Holki šla po plastice prsou opět pod kudlu. Co si nechala upravit tentokrát?

Katka Brzobohatá Foto: Se souhlasem K. Brzobohaté

"Sama to považuju za nejlepší rozhodnutí v životě. Dřív jsem k tomu byla skeptická, přišlo mi to zbytečné a povrchní. Ale po tom, co mi s prsama napáchalo kojení, jsem za operaci šťastná. Mám implantáty 335 mililitrů, nemohli jsme s panem doktorem Pavlem Horynou vybrat lépe," řekla tehdy Super.cz zpěvačka.

Nyní podstoupila další zákrok. Tentokrát se rozhodla pro změnu v obličeji. "Tak jsem si dnes ráno přivstala a jdu na horní víčka," prozradila Brzobohatá, kterou klesající víčka trápila dlouho a pro zákrok si zvolila stejného lékaře, který jí dělal prsa. ■