Když vlezla nahá do potoka, nechala dost místa pro fantazii: Tereza Ramba se pochlubila i dokonalým tělem svého muže

Tereza Ramba s manželem Matyášem se otužují. Michaela Feuereislová

Oba se rozhodli pro otužování, i když velkou zálibu v tom nenašli. Dělají to proto, že je to zdravé pro organismus. "Nesnášíme otužování a tak už roky lezem do ledovejch pramenů. Pro trochu šoku. Kterej odveze ty hnusný buňky a přiveze ty krásný," vysvětlovala Tereza, která s rodinou tráví pět dní na horách a naplánovány měli čtyři ponory do ledové vody.

Když ale sledovala svého muže, klady, kromě těch zdravotních, přece jen našla. "Pozoruju svýho Muže a říkám si, jak je možný, že je tak krásnej. Někdy to přes ty děti a hory špinavýho nádobí nevidím. Ale teď zrovna jo. Napínaj se mu svaly proti proudu ledový řeky," vyznala ve svém postu na sociálních sítích lásku manželovi. ■