Manželka filmového Thora (39) je přírodní úkaz: V 46 letech a po třech dětech předvedla výstavní pozadí a tvář bez make-upu

Chrise a Elsu dělí sedm let a čtyřicet centimetrů. Profimedia.cz

Jejich manželství platí za jedno z nejstabilnějších v celém Hollywoodu a idylická dovolená, kterou tráví v luxusním resortu Tavarua na zmiňovaném ostrově v Oceánii, je toho důkazem.

Drobná, 161 centimetrů vysoká rodačka z Madridu, učarovala svému o sedm let mladšímu manželovi na začátku roku 2010 a ještě téhož roku došlo na svatbu. V roce 2012 se jim narodila dcera India a o dva roky později dvojčata, chlapci Sasha a Tristan.

Před urostlým představitelem Thora randila Elsa tři roky s hercem Adrienem Brodym, držitelem Oscara za snímek Pianista. V letech 2004 – 2006 tvořila pár s francouzským hercem a zpěvákem Michaëlem Younem. Až vedle Chrise ale nalezla opravdové štěstí, které tak trochu stále hledá hercův mladší bratr Liam Hemsworth…

Ten se roky scházel a zase rozcházel s Miley Cyrus, než si ji v roce 2018 vzal za ženu, aby o sedm měsíců později oznámili, že jdou od sebe. Od té doby měl spíš krátké románky s několika herečkami a modelkami, ale nyní se zdá, že s australskou modelkou Gabrielllou Brooks by to mohlo být vážnější. V srpnu se sice údajně po třech letech rozešli, ale v listopadu se spolu poprvé objevili na veřejné akci jako pár, a to v Sydney na premiéře filmu Poker Face. ■