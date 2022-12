Expřítel Báry Mottlové požádal o ruku svoji těhotnou exotickou krásku. Muž roku jí dal tento prsten

Josef Kůrka se snoubenkou Angie Foto: Se souhlasem J. Kůrky

Bývalý partner Báry Mottlové (36), Muž roku Josef Kůrka, oznámil další novinku. Poté, co prozradil, že se svojí partnerkou Angie Mangombe očekávají přírůstek do rodiny, přišla další krásná zpráva. Kůrka svoji exotickou krásku požádal o ruku.

"Řekla Ano," pochlubil se Kůrka na sociální síti a s Angie rovnou ukázali i zásnubní prsten. Angie je ve třetím měsíci těhotenství, rostoucí bříško tak na ní ještě není znát. Zda bude svatba ještě před porodem, zatím jasné není. Stejně jako pohlaví miminka. Oba však prozradili, že si přejí chlapečka.

"On je fakt milionovej. Cokoliv, co chci, tak to mám," pochvaluje si svého partnera a nyní i snoubence Angie, která pracuje jako influencerka a zpěvačka. V minulosti se dostala do TOP 40 v SuperStar a také byla v reality show Like House. ■