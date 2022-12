Ewa Farna při natáčení talk show promluvila o tom, jak zvládá dvě děti: Podívejte se, jak se oblékla tentokrát

Ewa Farna Foto: Teki Shine/7 pádů Honzy Dědka

Když byla Ewa Farna (29) naposledy hostem v talk show 7 pádů Honzy Dědka, zrovna čekala druhé dítě. Měla obavy, jak to bude se dvěma malými dětmi zvládat. "Bude to masakr a vůbec si to nedokážu představit," svěřila se tehdy.

V silvestrovském vydání, kam opět přijala pozvání, upřesnila, jak to nakonec po narození malé Elly, která přibyla ke staršímu Artušovi, dopadlo. "Je to lepší, než jsem čekala. Je to masakr, ale když jsem viděla mamky se dvěma dětmi, říkala jsem si, že je úplný nesmysl to dát. Ale když je to vaše, tak to nějak jde. Máte tam spoustu rezervy lásky, učíte se trpělivosti," řekla Ewa k dětem, kterým jsou teď tři roky a devět měsíců.

"Ona papá a spí. Ale jasný, pak to bude těžší, až vyroste a začne chodit. Občas to vypadá, že zvládám, ale nemusí to tak být. Působím možná v pohodě, ale taky nespím a všude mám totální brajgl. Nevypadá to všechno tak růžově," dodala zpěvačka k malé Elle. Propagovala i svůj říjnový koncert ke třicetinám v O2 areně. "Od 1. ledna startuju hodiny tance, abych byla připravená tam vyšvihnout nějaké super choreografické prvky," prozradila.

Už teď jsme také zvědaví na outfity, které zvolí. Určitě to zase bude něco neobvyklého stejně jako na předávání cen Český slavík. A jak to Ewě slušelo na natáčení, se podívejte v naší fotogalerii. ■