Bikiny tak vykrojené, že stěží zakryly, co měly: Bývalka Kanyeho Westa se toho nebojí

Expartnerka Kanyeho Westa (45) Juliana Nalu (24) strávila Vánoce na pláži v Riu de Janeiru. Pochopitelně tak na sobě neměla vánoční svetr či pyžamo, ale slušivé bikiny, které byly tak vykrojené, že jí z nich koukal celý zadek a vepředu zakryly, co měly, jen tak tak.

Společnost mladé modelce dělal hlavně psík Rio, kterého pojmenovala po svém rodném městě, i když je pravděpodobné, že se kolem ní muži jen točí.

Podle všeho je ale Juliana single, románek s kontroverzním rapperem Kanyem Westem prý po dvou měsících krachnul.

Po jeho boku se nicméně celkem zviditelnila, a to i díky tomu, že se nebála předvést své dokonalé křivky. Těmi se ostatně můžete pokochat i v naší galerii.

Po boku Westa vynášela úsporné modely, v nichž je nechala vyniknout, přesně jak to má rapper rád. Ten se od rozchodu s Kim Kardashian obklopuje výhradně mladšími modelkami s těly jako proutek nebo dvojnicemi své slavné ex. A dost to také střídá, žádná s ním totiž zatím nevydržela déle než pár měsíců. ■