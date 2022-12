V Ulici zazáří eso: Na scéně je přes 70 let, přežil rakovinu žaludku a s manželkou oslaví 50 roků od svatby

Antonína Hardta uvidíme dnes večer v letošním posledním dílu Ulice. TV Nova

Poslední letošní díl nekonečného seriálu se natáčel v Kašperských horách, kde žijí rodiče jedné z hlavních postav Miloše Knoblocha. Tátu Mildu s chutí ztvárnil herecký matador Antonín Hardt (87), jehož první role se datuje do roku 1954 ve filmu Návštěva z oblak.

Super.cz se s legendou, která má na kontě stovky divadelních i filmových rolí, sešel, aby se dověděl něco o tom, jak stále vitální herec žije. „Zajímavé, když se točily interiéry, bylo slunce a když se vnouček ztratil, vládlo deštivé, chladné počasí. I na hradě Kašperku. Ale užívali jsme si kouzelnou atmosféru, krásné prostředí a vánoční hostinu. Navíc je tam i drama,“ odvádí řeč k práci.

Hardt hrával kriminalisty, policisty od císařských, prvorepublikových, až po náčelníka kriminálky, úředníky, funkcionáře i mafiány. Nejraději vzpomíná na Smrt talentovaného ševce (1982), kde po boku Jiřího Kodeta pátrá po vrahovi proslaveného naivního malíře.

Pochvaluje si, že měl štěstí i na celou řadu vynikajících režisérů. Zmíní třeba Františka Filipa a televizní film Klobouk plný deště (1973) v titulní roli s Janem Pivcem. Vynikající byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová nebo Petr Haničinec.

„To byla překrásná práce, kdy jeden ze synů hlavní postavy je závislý na drogách. Já hrál mafiána, ale hlavně si vážím spolupráce s Pivcem, kterého jsem jako herce miloval,“ řekl Super.cz. Jeho černé kudrnaté vlasy a výrazné rysy mu přihrávaly právě takové příležitosti.

Ve vánoční Ulici vystupuje nejen po boku svého syna, diváky oblíbeného Miloše, kterého ztělesňuje Jiří Štrébl (64), ale také seriálové manželky. Tu si zahrála Věra Pavlíková, s níž se před kamerou setkal poprvé.

A co ho v tomto směru potkalo v soukromí? Poprvé se ženil, když byl v divadelním angažmá v Českých Budějovicích s tanečnicí Maryškou Láryšovou. Vydrželo jim to spolu šest let a přátelsky se rozešli. Podruhé si vzal Marii Benešovou, absolventkou pedagogického institutu, kde vystudovala chemii a fyziku.

Narodily se jim dvě děti, syn Tomáš (49), ekonom, podnikatel, a dcera Bára (47), která se věnuje farmacii. Pyšný otec klepe na dřevo stolu, že se mu děti povedly. „Oba ovládají jazyky a jsou velice úspěšní ve svých oborech. Mám z nich radost. Oni možná ze mě menší, ale o to víc se raduji z jejich dětí,“ něžně přiznává děda Hardt.

Od syna má vnučky, dvojčata Kristýnu a Karolínu, zatímco Bára je maminkou dvou kluků. Starší Daniel půjde příští rok do osmiletého gymnázia a Tomáš je prvňák. Starší oslaví den po svátcích 10. narozeniny, tomu mladšímu bylo sedm před nimi. „No jo, mám to krásně poskládaný, před Vánoci mi psali, co potřebují od Ježíška,“ směje se.

S manželkou Marií (79) příští rok oslaví společnou padesátku. „Bral jsem si ji v jiném stavu, už byla ve třetím měsíci.“ V posledních letech mu dal zabrat zdravotní stav. Prodělal rakovinu žaludku, kdy mu odstranili dvě třetiny.

„Psal jsem kamarádům – vracím se do života s třetinou žaludku, dvě třetiny si nechal pan profesor Pafko.“ Naštěstí nemusel podstoupit ozařování ani chemoterapii. Nepociťuje žádné zažívací obtíže, nemusí držet dietu, jen jí méně a častěji.

Loni podstoupil na obou očích transplantaci rohovky. „Asi před patnácti lety mi odstraňovali šedý zákal, to bylo nic. U téhle komplikace jsem najednou přestával vidět. Operovali mě na Karláku a báječně se jim zákrok povedl,“ pochvaluje si, že může zase řídit auto.

Kdysi sportoval, hrával tenis a fotbal za žáky Sparty, sbíral známky, odznaky. „Každý den si udělám rozcvičku. Děti mě honí, abych chodil na procházky. Koupili mi nordic walking hole i krokoměr. Mám to odložený, jsem línej, jezdím autem. Ale procházím se u nás v Dobřichovicích,“ řekl Super.cz Antonín Hardt. ■