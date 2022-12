Ivanu Jirešovou chcete mít doma! Herečka miluje dávat dárky a na tradiční české Vánoce nedá dopustit

Ivana Jirešová Michaela Feuereislová

Ivanu Jirešovou (46) by chtěl mít o Vánocích doma každý. Sympatická herečka prozradila, že miluje tradice, a co se dárků týče, patří rozhodně mezi nejlepší "ježíšky", jaké si umíte představit. "Já jsem nejvíc tradiční člověk na světě. Největší klasik. Už 45 let jsem vždycky v Písku s rodinou. Nevím, jestli letos tradici neporuším," prozradila tajemně Iva.

Štědrý den mají v rodině naplánovaný a sama herečka prozradila, že je moc ráda, že ji tatínek naučil tyto tradice milovat. "My jezdíme na Štědrý den na Hlubokou do ZOO dávat zvířatům tvrdý chleba, pak jezdíme do Lomečku, což je památka Unesco, krásný klášter v lese. Pak chodíme pro betlémské světlo do kostela v Písku a tam si dáme s přáteli svařené víno," odtajnila svoje plány.

Ačkoli přípravu Vánoc má v režii vždycky maminka, Iva je zase coby "ježíšek" naprostý poklad rodiny. "Já jsem typ, který je blázen na dárky. Já i kdybych neměla na chleba, tak všechno rozdám. Dárků už mám alespoň čtyřicet," říká se smíchem herečka, kterou Vánoce extrémně dojímají. "Mě hodně dojímá vánoční čas, chce se mi pořád brečet," svěřila se.

O počet dárků ale rozhodně v rodině Jirešů nejde, Iva se snaží každému udělat radost a dát mu něco, co si opravdu přeje. "Maminka to nemá ráda a vždycky říká, ať nic nekupuju. Mně nejde o to utrácení, ale vždycky se snažím najít něco, co tomu člověku udělá radost a z toho jsem šťastná já," říká herečka s úsměvem na tváři. ■