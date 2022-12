Karlos Vémola a jeho největší životní štěstí. Na jedné fotce se sešly všechny jeho děti

Karlos Vémola s manželkou Lelou. Letos si užije Vánoce se všemi svými dětmi. Michaela Feuereislová

Těsně přes Vánocemi ale všechny starosti hodil za hlavu a zaměřil se na to nejcennější, co má, svou rodinu. Do Prahy za ním z Anglie na Vánoce přijel jeho syn Karel a dcera Sky, kterou měla jeho bývalá partnerka z předchozího vztahu a Karlos ji vždy bral jako vlastní.

Dětem připravil v Praze bohatý program včetně projížďky na lodi po Vltavě s pohoštěním. Nechyběla samozřejmě ani manželka Lela (33). Na dalším snímku u filmového plakátu Kmotra se pak přidaly i nejmladší děti - dcera Lili a syn Rocky.

„Letos jsem si pověsil Santu přímo pod Kmotra a on mně splnil moje největší přání, a to, že letos budu mít pod stromečkem všechny čtyři děti. Pro všechno ostatní, co si přeju, si dojdu příští rok, až budu zdravotně v pořádku,“ přál si Vémola. ■