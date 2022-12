Ježíška stráví bez synů: Letos má kluky u stromku Tomáš Plekanec. Lucie Vondráčková sama s kočkami brečet nebude

Lucie Vondráčková stráví Štědrý den bez synů Super.cz

"Ale máme napečeno. Kluci to milují, hrozně je to baví," usmívala se, i když letos nebude mít syny Matyáše a Adama na Štědrý den u sebe, stráví ho u tatínka Tomáše Plekance (40). "Máme to střídání. Ale vždycky jsme slavili Ježíška i Santu. Takže jednou mám Ježíška já a on Santu a jednou je to naopak. Nikdo nikdy o nic nepřijde, což je hezké," vysvětlovala.

Na Štědrý den nebude sama doma brečet s kočkami. "Máme velkou rodinu, takže budu s rodinou, kamarády a známými. Jak jsem zkoušela, neměla jsem na nikoho čas, tak to musím napravit," svěřila. O tom, zda se do nabitého programu vejde i její přítel Zdeněk Polívka, klasicky mlžila. "To si nechávám pro sebe," uzavřela a popřála všem krásné svátky. ■