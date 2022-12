Tanečník a pyšný táta Marek Dědík: Prozradil nám, v čem jsou jeho synové každý úplně jiný

Marek Dědík promluvil o StarDance a o svých dětech Super.cz

My jsme si s ním povídali během natáčení další zábavní show, Jukebox Honzy Dědka, kterou vysílá TV Seznam. A Marek jako pyšný otec dvou synů prozradil, že právě hudba je pro jeho rodinu nesmírně důležitá. „Já mám takový voděodolný reprák. Vezmu ho do sprchy nebo do vany a pouštím jim songy různého typu. Ale s Martinou Viktorií jsme tančili na Měla vlasy samou loknu, tak chtějí abych jim pouštěl tohle anebo něco od Suchého a Šlitra.“

Právě tanec je to, co oba syny od sebe odlišuje. V tatínkových šlépějích půjde spíš jen jeden z nich. „No já si myslím, že na to je ještě brzo. Ten starší asi ne a ten mladší možná jo. Tam jsou takové náznaky, ale má dva a půl roku, tak to je ještě málo,“ dodal během rozhovoru Marek Dědík. ■