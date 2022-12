Andrea Bezděková prchne na Vánoce z Česka: Po smrti tatínka by na ni doma všechno padalo

Andrea Bezděková prchne na Vánoce z Česka Super.cz

Lyžařskou výbavu nechala doma, nemohla se ani pochlubit nejnovějšími trendy módy na hory. "Posbírala jsem, co jsem měla doma. Většinu věcí mám v Náchodě, tak jsem pro ně nestihla zajet," vysvětlila, proč je na svahu tak trochu za Popelku a jediným prvkem jejího outfitu, který rozhodně zaujal, byly obří chlupaté rukavice.

Na hory se ale chystá znovu, přímo na Vánoce, které po smrti tatínka nechtějí s maminkou trávit doma, ale pojedou do Itálie. "Pak bych ráda někam do exotiky, stejně jako loni, když jsme byly s Denisou v Dominikáně. Ale musel by to někdo za mě rozganizovat," přiznala, že sama moc plánovací typ není.

Zda to bude opět Denisa, je ve hvězdách, protože herečka má už tři čtvrtě roku nového partnera, takže není jisté, zda by chtěla na tak dlouho vyrazit bez něho. Každopádně si jsou holky hodně blízké. Andrea, jak prozradila mj. v našem videu, má dokonce klíče od jejího bytu. ■