Tohle je Messiho největší fanynka: S krásnou manželkou fotbalistu před lety spojila obrovská tragédie

Lionel Messi slavil titul mistra světa také s půvabnou manželkou Antonelou. Foto: ČTK / DPA / Robert Michael

„Moje žena má mnoho skvělých vlastností. Opravdu obdivuji, jak zvládá každodenní život, pořád má dobrou náladu a báječně řeší problémy. Je velmi inteligentní a úžasná ve všech aspektech života,“ pěl nový mistr světa chválu na svou paní už dříve v rozhovoru pro FC Barcelona.

Modelka svého muže také velmi podporuje. Na jeho zápasech většinou nechybí a fandí mu i s jejich krásnými synky.

Ačkoliv se poznali v jejich rodném Rosariu už jako děti, Messi jako náctiletý přesídlil kvůli fotbalu do Španělska, a to je rozdělilo. Spojila je nicméně tragédie. V roce 2005 modelčina nejlepší kamarádka Ursula Notz tragicky zahynula při autonehodě. Když se o tom Lionel dozvěděl, neváhal a okamžitě přiletěl do Argentiny, aby Antonelu utěšil. To je sblížilo na tolik, že od té doby byli nerozluční.

Roccuzzo získala bakalářský titul z humanitárních a přírodních věd na National University of Rosario, poté začala se studiem zubařiny, ale to přerušila, údajně, aby mohla cestovat se svou láskou.

Od roku 2016 se aktivně věnuje modelingu a spolupracovala už s mnoha významnými návrháři a značkami, jako je například Stella McCartney nebo Adidas. V Barceloně si také otevřela vlastní butik.

S Lionelem má syny Thiaga (10), Matea (7) a Cira (4). ■