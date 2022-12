Vítěz letošního MasterChef Česko Martin Pecina dostal neobvyklou nabídku od Ewy Farne. O vaření tady nejde

Martin Pecina a Ewa Farna Foto: Tv Nova/ Herminapress

MasterChef Česko 2022 je Martin Pecina a kromě kuchařského umění má také hudební talent. Svým fanouškům svěřil, že během natáčení amatérské kulinářské show vznikla kapela. „Byl by hřích, kdybych zvlášť neupozornil na náš čtyřčlenný boyband, utvořený zcela přirozeně záhy po začátku natáčení,“ prozradil Martin.

„Naším revírem byly studené chodby hostivařských ateliérů a naším repertoirem legendární songy chlapecké skupiny Lunetic. Pravidelné ranní zpívánky pomáhaly udržovat morálku a hlavně dobrou náladu: zejména proto, že jsme všichni zpívali strašlivě falešně,“ prozrazuje s humorem.



Sám dodává, že mají co nabídnout každé ženě a dle jeho opisu si vybere opravdu každá. „V našem bandu se najde něco pro každou ženu a dívku. Jeden neúspěšný fotomodel, jeden obyčejný kluk, na kterého letí babičky a dowňáci, žlutej chlapec, ukazující naši pokrokovost a rasovou pestrost, no a jako třešnička na dortu a hřebíček do rakve vyplešatělý boomer s vyklenutým pupíkem,“ žertuje.

Společná fotografie „boybandu“ vzbudila na Instagramu velké emoce a ke komentujícím se přidala i jedna z nejslavnějších zpěvaček Ewa Farna (29) a přišla s nabídkou, která musela i Martinovi vykouzlit úsměv na tváři. „Neříkejte dvakrát, zrovna přemýšlím nad předskokanem do O2 arény,“ navrhla zpěvačka a všichni fanoušci včetně Martina souhlasili. „Jestli je to vážně míněná nabídka, Ewo, jistě se domluvíme! Jsme čtyři nepříliš krásní hoši a neumíme zpívat, ale jsme levní, umíme trochu vařit a je s námi sranda,“ odpověděl. Tak uvidíme, zda se na velkolepém koncertě Ewy Farne můžeme těšit i na MasterChefa 2022. ■