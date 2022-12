Ondřej Sokol vás dostane do kolen. Moderátor popsal nezapomenutelný zážitek z automyčky Super.cz

"Vystoupil jsem z toho auta ve chvíli, kdy se ta myčka zavřela a začala umývat. Takže jsem to strávil natisklej na tu průhlednou stěnu a z jedné strany jsem byl totálně umytej," svěřil se Sokol Super.cz. O vtipné historky nemá nouze, například, když nám popisoval, jak bude letos vypadat jeho silvestr.



Nejoblíbenější český moderátor prozradil, že bude čas trávit v Jeseníkách na chalupě, ale o zábavu nouze rozhodně nebude. "To je divokej mejdan. Já u sebe na chalupě většinou tancuju na stole," pobavil nás Ondřej. Na otázku, zda je večírek tak divoký, aby tancoval na stole nahý, měl jasnou odpověď: "Jak jinak."

Co se Vánoc týče, je Ondřej partner snů, protože miluje nakupování dárků, a co si přeje on sám, to si koupí. "Já miluju dávat dárky, to znamená, že já si to přes rok všechno vymlátím, takže pak zoufale vymýšlím, co bych mohl dát k Vánocům," lamentuje. ■