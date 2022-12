Těhotná misska Kasanová se krátce před porodem svlékla donaha a odhalila těhotenské bříško

Kateřina Kasanová Michaela Feuereislová

Modelka Kateřina Kasanová (23) už pomalu odpočítává dny do svého porodu. S přítelem Tomášem se neskutečně těší na prvního syna, kterého by mohla přivést na svět už každým okamžikem. Ještě před narozením chlapečka se kráska pochlubila svým těhotenským bříškem.

„V nemocnici nám říkají, že je větší, a myslí si, že by mohl přijít na svět dřív,“ prozradila Kateřina, která se před pár dny pochlubila také tím, že se krátce před porodem zasnoubila. „Místo už máme vyřešené. To je ale jediné, co máme. Termín a místo svatby,“ dodala Kasanová.

Na sociální síti se modelka chlubila svým měnícím se tělem po celé těhotenství. Nechala se zvěčnit nejen v prádle, ale nyní se pochlubila snímkem, na kterém je zcela nahá. Před zrcadlem se zvěčnila v rouše Evině. V jedné ruce drží telefon, druhou si pak kryje svá ňadra. ■