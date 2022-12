Ještě to bude tvrdý! Aneta Vignerová promluvila o zásnubách s Kolečkem a poslala vzkaz té dotyčné osobě…

U Anety Vignerové ještě nedávno probíhaly málem zásnuby... Michaela Feuereislová

Modelka Aneta Vignerová (35) se postupně vzpamatovává z krutého zjištění, že se návrat ke scenáristovi Petru Kolečkovi (38) vůbec nepovedl. Kolečko se před několika měsíci zakoukal do herečky Denisy Nesvačilové (31), ale v jednu chvíli to zjevně „táhl s oběma“.

Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že se přitom vrátil k Anetě Vignerové, s níž má syna Jiříčka.

„Srdce dokáže být velkorysé, tak věřím, že tam ještě místo je. Snažíme se. Člověk si říká, že i sám udělal určité chyby. Jsou to věci, které jsou bolavé a potřebuje to čas. Sama nevím, jak to bude. Jsme ve fázi, kdy jsme si řekli, že to zkusíme,“ řekla Super.cz Vignerová.

Jenže Kolečko si zjevně vybral Denisu Nesvačilovou, s níž podle Extra.cz nyní tráví čas a působí spolu jako zamilovaný pár. Vignerová následně na sociální síti vyhlásila stopku milostnému trojúhelníku.

„Nechápu ty dva, tam je to zase další zrada. Myslím si, že se tady hrálo na všechny strany a doufám, že trojúhelník je vyřešen,“ má jasno modelka.

A nyní poslala do éteru další vzkaz, který by mohl patřit i Denise Nesvačilové, jež momentálně coby sokyně v lásce vítězí. Podle Vignerové se Kolečko ještě nedávno hodně snažil o to, aby s ní opět tvořil pár. Po rande s Denisou zjevně Anetu žádal o ruku. Z toho by se zatočila hlava i tomu největšímu donchuánovi!

„Abychom trošku byli v obraze, tady proběhly skoro zásnuby a prodávání baráku a kdesi cosi, abychom si vytvořili svoje nové a pevné zázemí, takže jenom chci, aby, kdyby se na to třeba nějaká dotyčná osoba dívala, která si myslím, že se na to dívat bude, tak aby věděla, s kým má co do činění. Ještě to bude tvrdý,“ prohlásila drsně Vignerová. Teď aby Kolečko pořád dokolečka dokola vysvětloval Denise, že takhle to určitě nebylo... ■