Proč jí dává podprsenky, když stejně žádné nenosí? Hanka Kynychová si postěžovala na nevhodné vánoční dárky od manžela

Hanka Kynychová Michaela Feuereislová

Letos se po letech s rodinou stěhovali, takže bude Hanka Kynychová (54) s manželem, synem a dcerami poprvé trávit Vánoce v novém prostředí. "Jsem v takovém vnitřním napětí, aby to v novém domečku, kde jsme v nájmu, bylo hezké. Protože děti vlastně celý svůj život slavily Vánoce na Točné v domečku, Flip 23 let a holky skoro 15 let," svěřila se Hanka.