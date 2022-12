Dívejte se mi do očí. Kaia Gerber předvedla dekolt v hodně odvážném modelu, vše sledovala maminka Cindy Crawford

Kaia Gerber Profimedia.cz

Kaia Gerber (21) je čím dál podobnější své slavné matce Cindy Crawford. Možná i to je důvod, proč má ve světě modelingu takový úspěch. Kaia se ovšem také nebojí předvádět odvážné modely. Stejně jako na poslední přehlídce.

Ostře řezané rysy a podmanivý pohled. Když po mole kráčí Kaia Gerber, mnoho lidé si určitě vzpomene na období největší slávy Cindy Crawford. A stejně jako ona má i Kaia dokonalou postavu, na které vypadá dobře jakýkoliv model. Na přehlídce značky Celine v Los Angeles vynesla zelené šaty, které odhalily nejen její dlouhé nohy, ale díky úspoře látky v horním dílu vytvořily také pořádně hluboký dekolt.

Na to, jak si dcera na přehlídce povede, se přišla podívat i samotná Cindy, která zvolila částečně průsvitný model a také ukázala nohy. Na svou dceru je právem pyšná. Kaia už několik let sklízí v modelingu velké úspěchy a kromě různých kampaní se jí také podařilo dosáhnout cíle v takzvané velké čtyřce, a to být modelkou na titulní straně časopisu Vogue v Americe, Anglii, Francii a Itálii.

Kaia je krásná nejen po matce, ale i po otci, jímž je americký obchodník a bývalý model Rande Gerber. Soukromý život si modelka v poslední době nechává pro sebe. V minulosti měla randit třeba se současným přítelem Emily Ratajkowski, komikem Petem Davidsonem. ■