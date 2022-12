Nejkrásnější a nejúspěšnější pár mimo popík? Rozhodně Paulie Garand a Zea. Tohle je příběh jejich lásky

Zea a Paulie Garand Super.cz

My jsme se s dvojicí potkali na křtu nového Paulieho alba Amonit, na němž si s ním Zea zazpívala duet a spolu s Benem Cristovaem (35) šla i za kmotřičku. "Díky hudbě jsme se poznali a funguje to pořád dobře. Je to naše každodenní téma a je skvělé, že si rozumíme," řekl Super.cz Paulie. "Máme chvilky, kdy se neshodneme, ale hudba nás spojuje. Je radost spolu pracovat i spolu být," dodala Zea. Oba v našem videu zavzpomínali na své seznámení a průběžně si vyznávali lásku.

Zea se kvůli Pauliemu přestěhovala do Liberce, protože je velkým severočeským patriotem a vedle F. X. Šaldy a Ferdinanda Porscheho jedním z nejznámějších rodáků. A nenechte se mýlit tím, že je rapper. Na rozdíl od mnohých kolegů nejsou jeho texty vulgární, ale spíše poetické. "V Praze bych se necítil doma, ale do budoucna bude možná nevyhnutelné mít kvůli práci dva byty," krčil rameny. "Někdy je to samozřejmě časově náročnější, takže do budoucnosti budeme muset mít dvě zázemí," souhlasila Zea. ■