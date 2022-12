Královna udržitelné módy Kate Winslet. Na premiéru oblékla sedm let staré šaty

Kate Winslet v roce 2015 (vlevo) a 2022 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nepsaným zákonem společenských akcí je vždy obléknout nový model. Ten si užije svou chvíli slávy a skončí v propadlišti dějin. Kate Winslet (47) se ale proti tomuto trendu rozhodla bojovat a jedny šaty oblékla - držte se - dvakrát. A sklidila za to velké ovace.

Módní návrháři se vždy snaží přetrhnout, aby celebritám vytvořili neokoukané, trendy róby, které by pak zářily na stránkách magazínů. Větší poctou je ale možná to, když jsou šaty tak kvalitní a pěkné, že je může jejich majitelka vynést i po několika letech. To je příklad Kate Winslet a róby od návrháře Badgleyho Mischky.

Tu si vzala poprvé v roce 2015 na premiéru filmu Švadlena během torontského filmového festivalu. A teď ji znovu předvedla na červeném koberci na premiéře pokračování Avatara v Odeon Luxe na londýnském Leicester Square. A nutno říct, že v přiléhavých šatech vypadala téměř stejně jako před sedmi lety. K takovému dojmu přispělo i to, že si Kate udělala skoro stejný účes a vše doplnila podobnými šperky. Tentokrát si ovšem odpustila tmavý lak na nehtech.

Kate o svém postoji k módě promluvila už před dvěma lety. „Nemám ráda, když musím své uřícené tělo maminky vtěsnat do slavnostních šatů, které si už nikdy neobléknu,“ řekla magazínu Vanity Fair s tím, že své modely bude nosit víckrát. V tomto případě to byla trefa do černého. ■